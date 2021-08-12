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Национальный заповедник "София Киевская" не разрешал на дрифт автомобилей на площади

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Четверг 12 августа 2021 11:24
Национальный заповедник "София Киевская" не разрешал на дрифт автомобилей на площади Фото: на Софиевской площади дрифтовали (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Национальный заповедник "София Киевская" не давал разрешения на дрифт автомобилей на Софийской площади. Никаких согласований на съемки дрифта не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера.

В соответствии с ним разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения.

"Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура изъяла автомобили, участвовавших в дрифте на Софийской площади в Киеве.

Напомним, по предварительным данным, дрифт на Софийской площади нанес ущерб на 50 тысяч гривен.

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София Киевская Софийская площадь
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