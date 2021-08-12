Национальный заповедник "София Киевская" не разрешал на дрифт автомобилей на площади
Национальный заповедник "София Киевская" не давал разрешения на дрифт автомобилей на Софийской площади. Никаких согласований на съемки дрифта не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.
В столице действует Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера.
В соответствии с ним разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения.
"Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прокуратура изъяла автомобили, участвовавших в дрифте на Софийской площади в Киеве.
Напомним, по предварительным данным, дрифт на Софийской площади нанес ущерб на 50 тысяч гривен.