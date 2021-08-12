Національний заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі
Національний заповідник "Софія Київська" не давав дозволу на дрифт автомобілів на Софійській площі. Жодних погоджень на зйомки дрифту не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.
У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру.
Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення.
"Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до Національного заповідника не надходив", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві.
Нагадаємо, за попередніми даними, дрифт на Софійській площі завдав збитків на 50 тисяч гривень.