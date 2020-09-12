Национальный оператор на рынке табачных изделий усилит монополию "Тедис-Украина", - анализ

Распоряжение Кабинета министров о создании пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" может стать попыткой правительства создать одну из крупнейших коррупционных схем независимой Украины.

Об этом говорится в статье "Левого берега".

Как отмечает издание, критерии отбора кандидата на единого оператора прописаны под одну компанию - действующего монополиста табачного рынка ООО "Тедис-Украина" (до 2016 года - "Мегаполис Украина").

Известно, что компания создана российским дистрибьютором "Мегаполис" в 2010 году, а после 2014 года ООО "Тедис-Украина" перешла в управление оффшорами, расположенными в Республике Кипр.

Конечными бенефициарами ООО "Тедис-Украина" является бизнесмен Борис Кауфман и двое граждан Великобритании.

Издание отмечает, что проголосованный правительством проект распоряжения полностью нивелирует решение АМКУ N697-р от 10 октября 2019 о наложении 6,5 млрд гривен штрафа за картельный сговор на производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "Тедис-Украина".

Юристы табачных компаний могут использовать проект распоряжения для обжалования в судах правомерности выплаченных ими средств. Напомним, речь идет как о 3,1 млрд грн уже уплаченных производителями средств, так и о 3,4 млрд грн, которые еще не оплатил ООО "Тедис-Украина".

По мнению авторов статьи, создание единого оператора противоречит обещаниям президента разрушить табачную монополию, а обвинения правительства в коррупции могут быть опасными для рейтинга партии "Слуга народа" накануне местных выборов 25 октября.

Как известно, "Тедис-Украина" осуществляет 70% продаж всех табачных изделий в Украине с торговой наценкой в ​​7-10%, оборотом около 70 млрд грн в год.

"После создания единого оператора, табачный рынок будет принадлежать "Тедису" на 100% - все легально работающие региональные оптовые операторы (десятки украинских компаний) гарантированно обанкротятся, тысячи работников потеряют работу", - говорится в статье.

Кроме того, по мнению журналистов, после создания единого табачного оператора возрастет уровень контрабанды, поскольку единственный дистрибьютор физически не сможет доставлять сигареты во все 80 000 розничных торговых точек. Соответственно, снизится уровень продаж легальных сигарет и поступления от табачной отрасли в государственный бюджет.

Напомним, 9 сентября правительство поддержало проект распоряжения КМУ о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который будет предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства.

Документ разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов Украины во исполнение поручений премьер-министра Украины по результатам согласительных совещаний в Службе безопасности Украины.