Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс-Україна", - аналіз

Розпорядження Кабінету міністрів про створення пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" може стати спробою уряду створити одну з найбільших корупційних схем незалежної України.

Про це йдеться в статті "Лівого берега".

Як зазначає видання, критерії відбору кандидата на єдиного оператора прописані під одну єдину компанію - діючого монополіста тютюнового ринку ТОВ "Тедіс-Україна" (до 2016 року - "Мегаполіс Україна").

Відомо, що компанія створена російським дистриб'ютором "Мегаполіс" у 2010 році, а після 2014 року ТОВ "Тедіс-Україна" перейшла в управління офшорами, розташованими в Республіці Кіпр.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ "Тедіс-Україна" є бізнесмен Борис Кауфман та двоє громадян Великобританії.

Видання зазначає, що проголосований урядом проект розпорядження повністю нівелює рішення АМКУ N697-р від 10 жовтня 2019 року про накладення 6,5 млрд гривень штрафу за картельну змову на виробників цигарок та дистриб’ютора з продажу тютюнових виробів ТОВ "Тедіс-Україна".

Юристи тютюнових компаній можуть використати проект розпорядження для оскарження в судах правомірності виплачених ними коштів. Нагадаємо, мова йде як про 3,1 млрд грн вже сплачених виробниками коштів, та про 3,4 млрд грн, які ще не сплатив ТОВ "Тедіс-Україна".

На думку авторів статті, створення єдиного оператора суперечить обіцянкам президента зруйнувати тютюнову монополію, а звинувачення уряду в корупції може бути небезпечним для рейтингу партії "Слуга народу" напередодні місцевих виборів 25 жовтня.

Як відомо, "Тедіс-Україна" здійснює 70% продажів всіх тютюнових виробів в Україні з торговою націнкою в 7-10%, оборотом близько 70 млрд грн на рік.

"Після створення єдиного оператора, тютюновий ринок належатиме "Тедісу" на 100% - всі легально працюючі регіональні оптові оператори (десятки українських компаній) гарантовано збанкрутують, тисячі працівників втратять роботу", - йдеться в статті.

Крім того, на думку журналістів, після створення єдиного тютюнового оператора зросте рівень контрабанди, оскільки єдиний дистриб’ютор фізично не зможе доставляти сигарети у всі 80 тисяч роздрібних місць торгівлі. Відповідно, знизиться рівень продажу легальних цигарок та надходження від тютюнової галузі до державного бюджету.

Нагадаємо, 9 вересня уряд підтримав проект розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

Документ розроблено Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України на виконання доручень прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеці України.