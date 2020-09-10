Правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий

Правительство поддержало проект распоряжения КМУ о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который будет предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам заседания правительства 9 сентября.

Документ разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов Украины во исполнение поручений премьер-министра Украины по результатам согласительных совещаний в Службе безопасности Украины.

Минэкономики напомнило, что на согласительных совещаниях в Службе безопасности Украины при участии Минфина, МВД, АМКУ обсуждался вопрос недополучения поступлений в бюджет.

Национальный оператор позволит государству усилить контроль над рынком, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины.

Кроме этого, в министерстве отмечают, что принятие распоряжения КМУ позволит заложить фундамент для реализации проекта государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций, а также внедрение системы отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track & trace).

По мнению эксперта по экономическим вопросам Александра Охрименко, внедрение на рынке Национального оператора подакцизных товаров принесет в бюджет более 15 млрд грн путем выведения из тени розничного акциза, НДС, рынке нелегальной торговли сигарет.

"Единственными противниками такого подхода могут выступать лишь те силы, розничные и оптовые торговцы сигарет, которые заинтересованы в минимизации своих налоговых обязательств и уклонении от уплаты налогов, от чего государство теряет миллиарды гривен ежегодно", - считает эксперт.

Напомним, в июле сообщалось, что Кабинет министров рассматривает проект постановления о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий.