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Национальный банк снял ряд запретов на валютном рынке

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Украина, Среда 02 марта 2022 08:25
Национальный банк снял ряд запретов на валютном рынке Фото: Национальный банк ослабил ряд запретов
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. Так, с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карточек за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений до запрета, который касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.

Национальный определил, что:

  • без ограничений в дальнейшем будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ;
  • снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенные на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет осуществляться в пределах остатка средств на счете при условии их наличия. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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