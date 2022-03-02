Национальный банк снял ряд запретов на валютном рынке

Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. Так, с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карточек за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений до запрета, который касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.