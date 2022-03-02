Національний банк послабив низку заборон на валютному ринку
Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Так, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
https://www.rbc.ua/ukr/news/chetvertyy-den-voyny-rossii-protiv-ukrainy-1645971943.htmlКрім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.
Національний визначив, що:
- без обмежень надалі здійснюватиметься зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;
- зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.
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