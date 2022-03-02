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Національний банк послабив низку заборон на валютному ринку

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Україна, Середа 02 березня 2022 08:25
Національний банк послабив низку заборон на валютному ринку Фото: Національний банк послабив низку заборон
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Так, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

https://www.rbc.ua/ukr/news/chetvertyy-den-voyny-rossii-protiv-ukrainy-1645971943.htmlКрім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.

Національний визначив, що:

  • без обмежень надалі здійснюватиметься зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;
  • зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.

Нагадаємо, Росія вторглася до України 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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