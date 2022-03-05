Национальная платежная система ПРОСТІР отменила комиссию за безналичные расчеты

Национальная платежная система ПРОСТІР приняла решение временно отменить межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт ПРОСТІР. Такое решение принято в поддержку предложения банковского сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерьогин, "это решение направлено на стимулирование безналичных операций в условиях военного положения для обеспечения безопасности граждан и бизнеса, так и банковских сотрудников".

"Инициатива банков об отмене комиссии за услуги эквайринга позволит поддержать торгово-сервисные предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность в эти критические для нашей страны времена", - добавил он.