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Національна платіжна система ПРОСТІР скасувала комісію за безготівкові розрахунки

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Україна, Субота 05 березня 2022 10:23
Національна платіжна система ПРОСТІР скасувала комісію за безготівкові розрахунки Фото: Комісію за безготівкові розрахунки ПРОСТІР скасовано (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національна платіжна система ПРОСТІР прийняла рішення тимчасово скасувати міжбанківські комісії (інтерчейндж) за операціями оплати товарів і послуг за допомогою платіжних карток ПРОСТІР. Таке рішення ухвалене на підтримку пропозиції банківської спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін, "це рішення спрямоване на стимулювання безготівкових операцій в умовах воєнного стану задля безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників".

"Ініціатива банків про скасування комісії за послуги еквайрингу дозволить підтримати торгово-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність в ці критичні для нашої країни часи", - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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