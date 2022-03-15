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Національна авіакомпанія Південної Кореї заморозила всі рейси в міста Росії

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Вівторок 15 березня 2022 05:57
Національна авіакомпанія Південної Кореї заморозила всі рейси в міста Росії Фото: національна авіакомпанія Південної Кореї заморозила рейси до Росії (facebook.com/KoreanAir.global)
Автор: Володимир Костирін

Південнокорейська національна і найбільша авіакомпанія Korean Air тимчасово зупинила всі свої пасажирські рейси та вантажні перевезення в Москву і Владивосток в Росії, а також із цих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як підтвердили в авіакомпанії, така заморозка рейсів триватиме до кінця квітня.

Вантажні авіаперевезення з проміжною посадкою в московському аеропорту також не будуть здійснюватися.

У Korean Air розповіли також про коригування маршрутів своїх рейсів, щоб не потрапляти в повітряний простір РФ, посилаючись на "операційні проблеми та проблеми безпеки".

Зазначається, що авіаперевезення з Сеула в Європу будуть перенаправлені через Китай, Казахстан і Туреччину. Таким чином, час польоту буде збільшено до 2 годин 45 хвилин.

Рейси зі східних районів США і Канади у Сеул також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, і польоти також стануть на пару годин довше.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея приєдналася до додаткових санкцій проти Росії у фінансовому секторі, і припинила транзакції з Центральним банком РФ.

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