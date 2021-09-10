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Национальная авиакомпания Афганистана начнет международные полеты на следующей неделе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines планирует возобновить со следующей недели международные полеты. Техническую поддержку перевозчику окажут Турция и Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной ресурс Afghan Urdu.

По его данным, Ariana Afghan Airlines возобновит международные авиаперевозки на следующей неделе при технической поддержке Турции и Катара.

Новый глава афганской авиакомпании Кари Рахматулла в свою очередь заявил, что полеты из аэропорта Кабула в другие страны начнутся в ближайшее время.

Новостной ресурс не указывает, в какие именно страны планирует летать национальный авиаперевозчик Афганистана. Отмечается, что местные рейсы возобновлены с 4 сентября.

Напомним, ранее посол Катара сообщил об открытии аэропорта Кабула для принятия гуманитарной помощи.

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ТалибанАфганистанКабул