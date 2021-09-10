Національна авіакомпанія Афганістану розпочне міжнародні польоти наступного тижня

Національна Афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines планує відновити з наступного тижня міжнародні польоти. Технічну підтримку перевізнику нададуть Туреччина і Катар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний ресурс Afghan Urdu.
За його даними, Ariana Afghan Airlines відновить міжнародні авіаперевезення наступного тижня за технічної підтримки Туреччини і Катару.
Новий глава афганської авіакомпанії Карі Рахматулла своєю чергою заявив, що польоти з аеропорту Кабула в інші країни почнуться найближчим часом.
Новинний ресурс не вказує, в які саме країни планує літати національний авіаперевізник Афганістану. Відзначається, що місцеві рейси відновлені з 4 вересня.