Аэропорт Кабула снова открывается, - посол Катара в Афганистане
Аэропорт Кабула снова открывается для принятия гуманитарной помощи и готовится к гражданским рейсам. Об этом сообщил посол Катара в Афганистане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
По словам посла Катара в Афганистане, техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов.
Посол добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.
Ожидается, что финансировать гуманитарную работу ООН в Афганистане будет Конгресс США. При этом США не будут финансировать новое правительство Афганистана под руководством "Талибана"
Напомним, что ООН готовит международную гуманитарную конференцию для помощи народу Афганистана. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.