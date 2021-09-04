Аэропорт Кабула снова открывается, - посол Катара в Афганистане

Аэропорт Кабула снова открывается для принятия гуманитарной помощи и готовится к гражданским рейсам. Об этом сообщил посол Катара в Афганистане .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

По словам посла Катара в Афганистане, техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов.

Посол добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.