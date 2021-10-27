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Национальная антидопинговая организация попала в скандал. Руководство ушло в отставку

Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Всемирного антидопингового агентства, Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Директор и его заместитель сразу подали в отставку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства молодежи и спорта.

По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, в результате того, как выяснилось, что НАДЦ нарушила международный стандарт, ее директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек - подали в отставку.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", - добавил Гутцайт.

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Министерство молодежи и спорта