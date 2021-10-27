Національна антидопінгова організація потрапила у скандал. Керівництво пішло у відставку

За словами Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, внаслідок того, як з’ясувалося, що НАДЦ порушила міжнародний стандарт, її директор Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек - подали у відставку.

"Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", - додав Гутцайт.