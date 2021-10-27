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Національна антидопінгова організація потрапила у скандал. Керівництво пішло у відставку

Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними Всесвітньої антидопінгової агенції, Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Директор та його заступник одразу подали у відставку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства молоді та спорту.

За словами Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, внаслідок того, як з’ясувалося, що НАДЦ порушила міжнародний стандарт, її директор Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек - подали у відставку.

"Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", - додав Гутцайт.

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Міністерство молоді та спорту