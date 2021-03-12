Национализация "Мотор Сичи": Китай требует защитить права инвесторов

На решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации компании "Мотор Сич" отреагировали власти Китая. Они требуют защитить права китайских инвесторов.
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает sina.com.
"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - отметил он.
Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в законный конституционный способ в ближайшее время.
Ожидается, что законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через две-три недели.
Отметим, в августе 2019 года 50% акций "Мотор Сичи" выкупили китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group. Однако Антимонопольный комитет Украины поставил сделку на паузу. СБУ открыла уголовное дело о покупке контрольного пакета акций и суд арестовал акции, купленные пулом компаний во главе с Skyrizon.
Против сделки выступают США, которые не хотят, чтобы Китай получил доступ к украинским военным технологиям.
Украина также ввела санкции против этих китайских компаний.