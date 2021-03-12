Национализация "Мотор Сичи": Китай требует защитить права инвесторов

На решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации компании "Мотор Сич" отреагировали власти Китая. Они требуют защитить права китайских инвесторов.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает sina.com .

"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - отметил он.

Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в законный конституционный способ в ближайшее время.

Ожидается, что законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через две-три недели.

Отметим, в августе 2019 года 50% акций "Мотор Сичи" выкупили китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group. Однако Антимонопольный комитет Украины поставил сделку на паузу. СБУ открыла уголовное дело о покупке контрольного пакета акций и суд арестовал акции, купленные пулом компаний во главе с Skyrizon.

Против сделки выступают США, которые не хотят, чтобы Китай получил доступ к украинским военным технологиям.

Украина также ввела санкции против этих китайских компаний.