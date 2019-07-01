Националисты объединились в список от "Свободы" и провели марш во Львове

Во Львове 30 июня состоялся праздничный марш в честь 78 годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства. Организаторами мероприятия выступили силы украинских националистов и патриотов, которые объединились для совместного похода на выборы в Раду по инициативе лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

В торжественном шествии в честь 78 годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства приняло участие несколько тысяч украинцев, среди которых – не только львовяне, но и жители других городов.

Сообщается, что колонну возглавили представители объединенных националистов (политических партий ВО “Свобода”, "Национального корпуса" и “Правого сектора”), а также – ветераны российско-украинской войны и члены патриотических организаций. В "Нацкорпусе" сообщили, что кульминацией шествия стало проведение своеобразного вече возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова, во время которого выступили Юрий Михальчишин, Святослав Сирый, Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский.

Политики обратились к участникам празднования и напомнили, что история украинского государства тысячелетняя, но все это время Украина вынуждена доказывать свою независимость. В частности, Тягнибок отметил, что как и 78 лет назад, сейчас Украина противостоит посягательствам врагов и сражается за свою свободу.

Он подчеркнул, что в таких условиях украинцы должны ответственно отнестись к предстоящим парламентским выборам и выбирать взвешенно, чтобы не допустить в стране полномасштабного пророссийского реванша.

В свою очередь лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий отметил, что много лет украинские националисты отстаивают интересы своей нации и государства и добавил, что сейчас это особенно актуально, потому что приспешники Путина из окружения Медведчука активно развивают в Украине пятую колонну и пытаются завести ее в следующий украинский парламент.