Националисты идут на выборы единым списком

В воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединения "Свобода".

Так, в первую двадцатку списка вошли:

лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок. лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасов. Заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский. актер театра и кино Богдан Бенюк. руководитель центрального штаба партии "Национальный Корпус" Родион Кудряшов. экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч. председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко. директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк. народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ" Олег Петренко. экс-депутат от партии "Свобода" Анатолий Витив. лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий. председатель центрального штаба "Правого сектора" Василий Лабайчук. историк и представитель "Национального корпуса" Александр Алферов. экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник. экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда. музыкант Арсений Билодуб. юрист "Национального Корпуса" Виктор Шендибило. экс-председатель Львовского облсовета Олег Панькевич.

Также сообщается, что националисты на выборы идут с программой "Украина - превыше всего!".

Ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" представила список на выборы. По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, а некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.