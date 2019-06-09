Націоналістичні організації підуть на вибори за спільним списком

У неділю, 9 червня, ВО "Свобода", Національний корпус, Правий сектор, Українська добровольча армія, ОУН та Конгрес українських націоналістів оголосили про похід за спільним списком на позачергові парламентські вибори, які мають відбутися 21 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу об’єднання "Свобода".

Так, до першої двадцятки списку увійшли:

лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок. лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. екс-лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. голова партії "Правий сектор" Андрій Тарасов. Заступник голови партії "Свобода" Руслан Кошулинський. актор театру та кіно Богдан Бенюк. керівник центрального штабу партії "Національний Корпус" Родіон Кудряшов. екс-віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко. директор центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Сиротюк. народний депутат та член громадської організації "Цивільний Корпус АЗОВ" Олег Петренко. екс-депутат від партії "Свобода" Анатолій Вітів. лейтенант Збройних сил України Андрій Левицький. голова центрального штабу "Правого сектора" Василь Лабайчук. історик та речник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров. екс-міністр екології та природних ресурсів України Андрій Мохник. екс-голова Тернопільської облради Олексій Кайда. музикант Арсеній Білодуб. юрист "Національного Корпусу" Віктор Шендибило. екс-голова Львівської облради Олег Панькевич.

Також повідомляється, що націоналісти на вибори йдуть із програмою "Україна - понад усе!".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що партія "Слуга народу" представила список на вибори. За словами Дмитра Разумкова, зараз почнеться процедура пост-праймеріз, впродовж місяця журналісти і громадськість зможуть вивчати кандидатів, а декого з них партія зможе відкликати, якщо до них виникнуть серйозні претензії.