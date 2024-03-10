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Нацгвардійці зупинили дві колони окупантів та відбили атаку на півдні України (відео)

Україна, Неділя 10 березня 2024 12:41
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Нацгвардійці зупинили дві колони окупантів та відбили атаку на півдні України (відео) Фото: нацгвардійці зупинили дві колони окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії відбили атаку ворога на півдні України, зупинивши дві колони російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії України Олександра Півненка у Telegram.

Аеророзвідники бригади Нацгвардії "Спартан" виявили дві колони техніки окупантів на півдні України, які рухалися у бік позицій українських захисників.

Як зазначає командувач, у першу чергу окупантів зустріла влучними пострілами артилерія, змушуючи ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів підняли у повітря дрони.

У результаті бойової роботи дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці - знищені за допомогою артилерії.

"Весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 424 тисячі солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 900 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

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