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Нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів у Луганській області (відео)

Фото: Нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським артилеристам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та автомобільну техніку окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Робота аеророзвідників неабияк важлива на полі бою. Завдяки їх майстерності, було виявлено склад з БК та живу силу противника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, склад з БК, автомобільну техніку та живу силу противника знищили військові 8-го полку ім. Богуна Національної гвардії.

"Дрони - надзвичайно важливий елемент у веденні сучасної війни. Саме завдяки дронам здійснюється аеророзвідка, виявляються позиції ворога та наводиться вогонь артилерії", - додали наостанок.

Нагадаємо, що українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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