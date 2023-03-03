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Нацгвардійці знищили рідкісну інженерну машину дистанційного мінування РФ (відео)

Фото: інженерна система дистанційного мінування "Земледелие" (armyinform com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили рідкісну російську інженерну машину дистанційного мінування "Земледелие".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Провівши розвідку та виявивши цілі окупантів, гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1", - йдеться у повідомленні.

Також бійцям вдалося знищити рідкісну російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

"Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика", - додали у Нацгвардії.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 березня, українські військові збили під тимчасово окупованим Єнакієвим Донецької області Су-34 росіян. З'явилося відео з місця падіння борту.

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку в Донецькій області. Цього разу українським бійцям вдалося знешкодити російську БМП.

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