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Нацгвардейцы уничтожили редкую инженерную машину дистанционного минирования РФ (видео)

Фото: инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили редкую российскую инженерную машину дистанционного минирования "Земледелие".

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Проведя разведку и обнаружив цели окупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1", - говорится в сообщении.

Также бойцам удалось уничтожить редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

"При выполнении задач уничтожен был также вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика", - добавили в Нацгвардии.

Напомним, что сегодня, 3 марта, украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиевым Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Донецкой области. В этот раз украинским бойцам удалось обезвредить российскую БМП.

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