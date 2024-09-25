Нацгвардейцы уничтожили два склада боеприпасов россиян на Донецком направлении (видео)

Артиллеристы Нацгвардии уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов на Донецком направлении. Боевую работу украинских воинов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

"На Донецком направлении артиллеристы Нацгвардии уничтожили два состава из БК, миномет, временное место нахождения противника", - сообщил Пивненко. Он отметил, что именно такие действия ежедневно по всем направлениям, в том числе на сложных участках в Донецкой области, позволяют замедлять и останавливать россиян.