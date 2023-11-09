UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нацгвардійці збили ворожий безпілотник "Орлан 10" під Бахмутом (фото)

Фото: нацгвардійці збили ворожий безпілотник під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці Національної гвардії України збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан 10" під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

"Бійці 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж" збили ворожий БПЛА "Орлан 10" на Бахмутському напрямку", - повідомив Півненко.

За даними Нацгвардії, з початку місяця гвардійці знищили вже 2 БПЛА типу "Орлан", один типу "Zala" та ще один "Ланцет".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових.

Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких:

  • 2 SuperCam;
  • ZALA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутдрониВійна Росії проти України