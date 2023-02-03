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Нацгвардійці збили російський літак Су-25 в районі Бахмута

Фото: нацгвардійці збили російський літак Су-25 в районі Бахмута (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Військові Нацгвардії знищили черговий російський штурмовик Су-25. Ворожий літак був приземлений в районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нацгвардії.

Бійці зазначають, що авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", - розповів командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення з позивним Партизан.

Також в Нацгвардії відмічають, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу і тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25

Нагадаємо, що 27 січня, українські військові також збили російський літак Су-25.

Додамо, що з початку повномасштабної війни російська армія вже втратила в Україні близько 294 літаків.

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