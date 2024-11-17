Нацгвардійці збили крилату ракету з кулемета Browning (відео)

Масована атака РФ по Україні

Російські війська сьогодні, 17 листопада, здійснили масовану атаку на Україну, націлившись на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на генерацію та передачу електроенергії.

У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням "Укренерго", щоб зменшити наслідки ударів.

Серед постраждалих регіонів - Київ, Миколаїв, Львів, Одеса та Дніпропетровська область, де, на жаль, є загиблі, зокрема працівники залізниці. Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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