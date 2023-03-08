Нацгвардійці вночі знищили ворожий "мопед", - ОК "Північ"

Українські захисники продовжують збивати російські повітряні цілі різних типів вдень та вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Так, 8 березня бійці НГУ "приземлили" один БПЛА окупантів.
"Військовослужбовці, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий "мопед", - вказали в ОК "Північ".
Фото: Нацгвардійці знищили ворожий "мопед" (t.me/ok_pivnich1)
Нагадаємо, протягом 7 березня ЗСУ відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК "Бук-М1-2”.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.