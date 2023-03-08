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Нацгвардійці вночі знищили ворожий "мопед", - ОК "Північ"

Фото: Нацгвардійці знищили ворожий "мопед" (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують збивати російські повітряні цілі різних типів вдень та вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Так, 8 березня бійці НГУ "приземлили" один БПЛА окупантів.

"Військовослужбовці, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий "мопед", - вказали в ОК "Північ".

Фото: Нацгвардійці знищили ворожий "мопед" (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, протягом 7 березня ЗСУ відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК "Бук-М1-2”.

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НацгвардіяВійна Росії проти України