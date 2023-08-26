Нацгвардійці влаштували полювання на окупантів та ліквідували п'ятьох росіян: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

На опублікованому відео зафіксована робота бійців штурмового полку Нацгвардії "Сафарі" бригади "Лють".

"Наші воїни знищили щонайменше п'ятьох російських загарбників, більше 10 були поранені", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської армії

З початку загарбницької війни Міноборони РФ приховує справжні втрати своєї армії. Також невідомі втрати ворожих військових формувань, зокрема приватних військових компаній.

При цьому російські опозиційні журналісти змогли підтвердити поіменний список кількох тисяч росіян, які загинули на війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України десятки тисяч одиниць техніки та понад 260 тисяч військових. ЗСУ за минулу добу знищили ще 640 окупантів.

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