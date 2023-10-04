Нацгвардійці "відмінусували" спостережний пост окупантів (відео)

За його словами, нацгвардійці знищили "очі" противника. Підрозділ аеророзвідки 11 бригади імені Грушевського знищив спостережний пункт ворога.

Спостережний пост був оснащений комплексом дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром". Ця установка також була знищена нашими воїнами.

Довідка: "Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку. Він оснащене оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати росіян

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на війні.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ЗСУ знищили вже майже 280 тисяч російських окупантів. Лише за останню добу було ліквідовано близько 450 загарбників.