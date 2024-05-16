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Нацгвардійці відбили ворожий штурм у районі Липців Харківської області (відео)

Фото: нацгвардійці відбили ворожий штурм у районі Липців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці "Хартії" разом з підрозділом бригади "Рубіж" відбили штурм російських військ у районі Липців Харківської області. Кадри бою зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 13 бригади Національної гвардії України "Хартія".

Як повідомляється, оператори БПЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів.

"Росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи. Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше вісім окупантів. Росіяни відійшли", - розповіли в бригаді.

 

Ситуація у Харківській області

Минулого тижня російські війська розпочали наступ у Харківській області, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів. Окрім того, вони не полишають спроб захопити місто Вовчанськ.

За останніми даними Генштабу, українські захисники контратакували російських окупантів у районі Вовчанська. Там тривають бої.

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