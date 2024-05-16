Нацгвардійці відбили ворожий штурм у районі Липців Харківської області (відео)

Як повідомляється, оператори БПЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів.

"Росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи. Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше вісім окупантів. Росіяни відійшли", - розповіли в бригаді.