Нацгвардійці відбили ворожий штурм у районі Липців Харківської області (відео)

Бійці "Хартії" разом з підрозділом бригади "Рубіж" відбили штурм російських військ у районі Липців Харківської області. Кадри бою зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 13 бригади Національної гвардії України "Хартія".
Як повідомляється, оператори БПЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів.
"Росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи. Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше вісім окупантів. Росіяни відійшли", - розповіли в бригаді.
Минулого тижня російські війська розпочали наступ у Харківській області, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
Росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів. Окрім того, вони не полишають спроб захопити місто Вовчанськ.
За останніми даними Генштабу, українські захисники контратакували російських окупантів у районі Вовчанська. Там тривають бої.
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