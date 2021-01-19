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Нацгвардійці США пройдут отдельную проверку перед инаугурацией Байдена

США, Вторник 19 января 2021 00:49
Нацгвардійці США пройдут отдельную проверку перед инаугурацией Байдена
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Нацгвардейцы США перед инаугурацией демократа Джо Байдена пройдут дополнительную проверку по вопросам внутренней безопасности. Инаугурация должна пройти 20 января.

Об этом заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер.

Отмечается, что такая проверка это нормальная практика и проводится правоохранительными органами перед масштабными мероприятиями. Однако в этот раз количество привлеченных военных является уникальным.

"Министерство проверит нацгвардейцев, которые находятся в Вашингтоне. Хотя у нас нет данных, которые бы указывали на угрозу изнутри, мы привлечем все средства, чтобы обеспечить защиту столицы", - рассказал Миллер.

Он также сообщил, что Национальная гвардия округа Колумбия проводит дополнительное обучение по выявлению потенциальных угроз для всех гвардейцев, которые прибывают в столицу.

Ранее в Пентагоне пообещали передать власть Байдену мирным путем.

Также вице-президент США Майк Пенс пообещал чтить американскую историю и обеспечить безопасную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден

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