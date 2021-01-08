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В Пентагоне обещают передать власть Байдену мирным путем

Пятница 08 января 2021 01:04
В Пентагоне обещают передать власть Байдену мирным путем
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что передача власти избранному президенту США Джо Байдену состоится 20 января. Она пройдет мирным путем.

Об этом сообщили в Twitter Пентагона.

Миллер назвал насилие в Капитолии таким, что противоречит принципам Конституции Соединенных Штатов.

"Я и люди, которых я возглавляю в Министерстве обороны, продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой и осуществим освященную веками мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января", - заявил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию Байдена в знак поддержки мирной передачи власти.

РБК-Украина ранее писало, что Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдену.

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