Нацгвардійці США пройдуть окрему перевірку перед інавгурацією Байдена

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Нацгвардійці США перед інавгурацією демократа Джо Байдена пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки. Інавгурація має пройти 20 січня.

Про це заявив в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер.

Зазначається, що така перевірка це нормальна практика і проводиться правоохоронними органами перед масштабними заходами. Однак цього разу кількість залучених військових є унікальною.

"Міністерство перевірить нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні. Хоча у нас немає даних, які вказували б на загрозу зсередини, ми залучимо всі засоби, аби забезпечити захист столиці", - розповів Міллер.

Він також повідомив, що Національна гвардія округу Колумбія проводить додаткові навчання щодо виявлення потенційних загроз для всіх гвардійців, які прибувають до столиці.

Раніше у Пентагоні пообіцяли передати владу Байдену мирним шляхом.

Також віце-президент США Майк Пенс пообіцяв шанувати американську історію і забезпечити безпечну передачу влади обраному президенту Джо Байдену.