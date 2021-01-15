Пенс обещает чтить историю США и обеспечить безопасную инаугурацию Байдена

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Вице-президент США Майк Пенс пообещал чтить американскую историю и обеспечить безопасную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Он сказал об этом во время встречи с войсками Национальной гвардии.

Об этом пишет Reuters.

Вице-президент провел первое публичное мероприятие после штурма Капитолия, в результате которого погибли 5 человек.

"Мы все пережили тот день - 6 января. И, как вчера ясно дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации. Американский народ не заслуживает меньшего", - сказал Пенс.

Он добавил, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января "в порядке, соответствующем нашей истории и нашим традициям, и таким образом, чтобы отдать дань уважения американскому народу и Соединенным Штатам".

Ранее Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.

РБК-Украина писало, что Пенс решил прийти на инаугурацию избранного президента Джо Байдена.