Нацгвардійці спалили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю близько 25 млн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України .

На південному напрямку воїнам Нацгвардії вдалося вполювати ще один комплекс протиповітряної оборони російської армії. За інформацією військових, вразити ЗРК вдалося завдяки злагодженим діям розвідників та операторів дронів.

"Нацгвардійці продовжують ефективно працювати на південному напрямку. Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2”", - зазначили військові.

Влучність своїх бійців Нацгвардія продемонструвала на відео. Кадри показують, як дрони кілька разів скинули вибухівку на ворожу техніку. Після цього ракетний комплекс почав палати, а російські окупанти - тікати подалі від ЗРК. Що сталося з екіпажем комплексу - невідомо.

Що відомо про ЗРК "Тор-М2"

ЗРК "Тор-М2" – це російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ближньої дії, призначений для ураження різних повітряних цілей на малих дистанціях. Його основна задача - прикриття військових і стратегічних об'єктів від атак літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників і високоточної зброї.

Розробка "Тор-М2" почалася за часів Радянського Союзу у 1975 році, а на озброєння російської армії він надійшов у 1986 році. Окупанти і сьогодні активно застосовують ці ЗРК, зокрема, у війні проти України.

Зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" - модернізована версія системи "Тор", яка відрізняється здатністю запускати ракети під час руху. Оновлена модифікація також отримала удвічі більший боєкомплект - до 16 ракет типу 9М338, що вирізняються розширеною зоною ураження та підвищеною точністю. Вартість одного такого комплексу оцінюється приблизно у 25 мільйонів доларів.