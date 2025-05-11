Нацгвардейцы сожгли российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью около 25 млн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины .

На южном направлении воинам Нацгвардии удалось поймать еще один комплекс противовоздушной обороны российской армии. По информации военных, поразить ЗРК удалось благодаря слаженным действиям разведчиков и операторов дронов.

"Нацгвардейцы продолжают эффективно работать на южном направлении. На этот раз под точным ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"", - отметили военные.

Меткость своих бойцов Нацгвардия продемонстрировала на видео. Кадры показывают, как дроны несколько раз сбросили взрывчатку на вражескую технику. После этого ракетный комплекс начал пылать, а российские оккупанты - убегать подальше от ЗРК. Что произошло с экипажем комплекса - неизвестно.

Что известно о ЗРК "Тор-М2"

ЗРК "Тор-М2" - это российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия, предназначенный для поражения различных воздушных целей на малых дистанциях. Его основная задача - прикрытие военных и стратегических объектов от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного оружия.

Разработка "Тор-М2" началась во времена Советского Союза в 1975 году, а на вооружение российской армии он поступил в 1986 году. Оккупанты и сегодня активно применяют эти ЗРК, в частности, в войне против Украины.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - модернизированная версия системы "Тор", которая отличается способностью запускать ракеты во время движения. Обновленная модификация также получила вдвое больший боекомплект - до 16 ракет типа 9М338, отличающихся расширенной зоной поражения и повышенной точностью. Стоимость одного такого комплекса оценивается примерно в 25 миллионов долларов.