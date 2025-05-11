Нацгвардейцы сожгли российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью около 25 млн
Бойцы подразделения Национальной гвардии Украины поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" россиян. Подожгли дорогостоящую вражескую технику с помощью дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
На южном направлении воинам Нацгвардии удалось поймать еще один комплекс противовоздушной обороны российской армии. По информации военных, поразить ЗРК удалось благодаря слаженным действиям разведчиков и операторов дронов.
"Нацгвардейцы продолжают эффективно работать на южном направлении. На этот раз под точным ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"", - отметили военные.
Меткость своих бойцов Нацгвардия продемонстрировала на видео. Кадры показывают, как дроны несколько раз сбросили взрывчатку на вражескую технику. После этого ракетный комплекс начал пылать, а российские оккупанты - убегать подальше от ЗРК. Что произошло с экипажем комплекса - неизвестно.
Что известно о ЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2" - это российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия, предназначенный для поражения различных воздушных целей на малых дистанциях. Его основная задача - прикрытие военных и стратегических объектов от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного оружия.
Разработка "Тор-М2" началась во времена Советского Союза в 1975 году, а на вооружение российской армии он поступил в 1986 году. Оккупанты и сегодня активно применяют эти ЗРК, в частности, в войне против Украины.
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - модернизированная версия системы "Тор", которая отличается способностью запускать ракеты во время движения. Обновленная модификация также получила вдвое больший боекомплект - до 16 ракет типа 9М338, отличающихся расширенной зоной поражения и повышенной точностью. Стоимость одного такого комплекса оценивается примерно в 25 миллионов долларов.
Потери России в войне
Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты в войне против Украины потеряли 1310 военнослужащих.
Вместе с тем украинские бойцы поразили 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 1 реактивную систему залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, 55 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и 3 единицы специальной техники оккупационной армии.
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