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Нацгвардійці на сході знищили російський танк разом з БК (відео)

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 11:20
Нацгвардійці на сході знищили російський танк разом з БК (відео) Ілюстративне фото: нацгвардійці на сході знищили російський танк разом з БК (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На сході бійці Національної гвардії знищили танк окупантів, всередині якого був БК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Є влучання!": гвардійці продовжують утримувати свої позиції на сході України. На відео - влучна робота протитанкового взводу бригади "Рубіж" по ворожій техніці після успішно відбитого штурму", - написав Клименко.

За його словами, цим пострілом наші воїни-нацгвардійці знищили танк, всередині якого був БК.

"Гвардія наступу в дії", - додав глава МВС.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем, 13 ББМ, 14 безпілотників та більше десятка танків.

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Нацгвардія Війна Росії проти України
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