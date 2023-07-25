Нацгвардійці на сході знищили російський танк разом з БК (відео)

На сході бійці Національної гвардії знищили танк окупантів, всередині якого був БК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Є влучання!": гвардійці продовжують утримувати свої позиції на сході України. На відео - влучна робота протитанкового взводу бригади "Рубіж" по ворожій техніці після успішно відбитого штурму", - написав Клименко.

За його словами, цим пострілом наші воїни-нацгвардійці знищили танк, всередині якого був БК.

"Гвардія наступу в дії", - додав глава МВС.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем, 13 ББМ, 14 безпілотників та більше десятка танків.