Нацгвардійці на сході знищили російський танк разом з БК (відео)
На сході бійці Національної гвардії знищили танк окупантів, всередині якого був БК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Є влучання!": гвардійці продовжують утримувати свої позиції на сході України. На відео - влучна робота протитанкового взводу бригади "Рубіж" по ворожій техніці після успішно відбитого штурму", - написав Клименко.
За його словами, цим пострілом наші воїни-нацгвардійці знищили танк, всередині якого був БК.
"Гвардія наступу в дії", - додав глава МВС.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем, 13 ББМ, 14 безпілотників та більше десятка танків.
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