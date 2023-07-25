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Нацгвардейцы на востоке уничтожили российский танк вместе с БК (видео)

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Украина, Вторник 25 июля 2023 11:20
Нацгвардейцы на востоке уничтожили российский танк вместе с БК (видео) Иллюстративное фото: нацгвардейцы на востоке уничтожили российский танк вместе с БК (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На востоке бойцы Национальной гвардии уничтожили танк оккупантов, внутри которого находился БК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Есть попадание!": гвардейцы продолжают удерживать свои позиции на востоке Украины. На видео - точная работа противотанкового взвода бригады "Рубеж" по вражеской технике после успешно отраженного штурма", - написал Клименко.

По его словам, этим выстрелом наши воины-нацгвардейцы уничтожили танк, внутри которого находился БК.

"Гвардия наступления в действии", - добавил глава МВД.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 243 220 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем, 13 ББМ, 14 беспилотников и более десятка танков.

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