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Нацгвардійці "приземлили" розвідувальний БПЛА у Дніпропетровській області (фото)

Фото: нацгвардійці "приземлили" розвідувальний БПЛА над Дніпропетровською областю (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Марія Кучерявець

Бійці Національної гвардії вночі збили російський розвідувальний БПЛА. Ворожа ціль була виявлена у небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нацгвардії.

"Мобільні вогневі групи гвардійців під час тривоги висуваються і шукають у небі ворожу ціль: БПЛА чи ракету, яку просто збивають у небі, зберігаючи життя українців. Сьогодні вночі під час однієї з тривог, бійці 31 бригади НГУ збили у небі безпілотний літальний апарат призначений для розвідки, який запустили росіяни", - розповіли бійці.

За їх словами, під час огляду безпілотника, було виявлено, що в ньому знаходиться вибухова речовина.

Фото: Нацгвардійці "приземлили" розвідувальний БПЛА над Дніпропетровською областю (facebook.com/NGUmainpage)

Зазначимо, раніше в Дніпропетровській ОВА повідомили, що українські захисники цієї ночі збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, що сьогодні сили ППО вночі збили російський безпілотник районі Запоріжжя.

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