Нацгвардійці "приземлили" розвідувальний БПЛА у Дніпропетровській області (фото)

"Мобільні вогневі групи гвардійців під час тривоги висуваються і шукають у небі ворожу ціль: БПЛА чи ракету, яку просто збивають у небі, зберігаючи життя українців. Сьогодні вночі під час однієї з тривог, бійці 31 бригади НГУ збили у небі безпілотний літальний апарат призначений для розвідки, який запустили росіяни", - розповіли бійці.

За їх словами, під час огляду безпілотника, було виявлено, що в ньому знаходиться вибухова речовина.

Фото: Нацгвардійці "приземлили" розвідувальний БПЛА над Дніпропетровською областю (facebook.com/NGUmainpage)

Зазначимо, раніше в Дніпропетровській ОВА повідомили, що українські захисники цієї ночі збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, що сьогодні сили ППО вночі збили російський безпілотник районі Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.