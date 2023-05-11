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Нацгвардейцы "приземлили" разведывательный БПЛА в Днепропетровской области (фото)

Фото: нацгвардейцы приземлили разведывательный БПЛА над Днепропетровской областью (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Мария Кучерявец

Бойцы Национальной гвардии ночью сбили российский разведывательный БПЛА. Вражеская цель была обнаружена в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Нацгвардии.

"Мобильные огневые группы гвардейцев во время тревоги выдвигаются и ищут в небе вражескую цель: БПЛА или ракету, которую просто сбивают в небе, сохраняя жизнь украинцев. Сегодня ночью во время одной из тревог бойцы 31 бригады НГУ сбили в небе беспилотный летательный аппарат предназначенный для разведки, которые запустили россияне", - рассказали бойцы.

По их словам, во время осмотра беспилотника было обнаружено, что в нем находится взрывчатое вещество.

Фото: Нацгвардейцы приземлили разведывательный БПЛА над Днепропетровской областью (facebook.com/NGUmainpage)

Напомним, ранее в Днепропетровской ОВА сообщили, что украинские защитники этой ночью сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

Напомним, что сегодня силы ПВО ночью сбили российский беспилотник в Запорожье.

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