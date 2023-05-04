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Нацгвардійці "приземлили" БПЛА й вдарили по позиції з його карти пам'яті

Фото: нацгвардійці "приземлили" БПЛА й вдарили по позиції з його карти пам'яті (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Нацгвардійці використали карту пам'яті збитого безпілотника, аби дізнатися більше інформації щодо місця його запуску. Після цього вдарили артилерією по позиції ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу.

За словами Уршаловича, один із БПЛА (Zala-421) був збитий мобільною вогневою групою окремого батальйону охорони громадського порядку під Херсоном. Інший (MAVIC-3) "приземлили" військовослужбовці 31-ї бригади охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського зі стрілецької зброї поблизу Серебрянського лісництва.

"Зі збитого БПЛА було вилучено карту пам’яті, на якій містились фото- і відеофайли з інформацією (даними геолокації) щодо місця його запуску. По визначених координатах артилерією було завдано вогневого ураження", - зазначив Уршалович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що військові в Сумській області збили саморобний дрон, запущений із території Росії та показали його фотографію.

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