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Нацгвардейцы "приземлили" БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти

Фото: нацгвардейцы "приземлили" БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Нацгвардейцы использовали карту памяти сбитого беспилотника, чтобы узнать больше информации о месте его запуска. После этого ударили артиллерией по позиции врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович в ходе брифинга.

По словам Уршаловича, один из БПЛА (Zala-421) был сбит мобильной огневой группой отдельного батальона охраны общественного порядка под Херсоном. Другой (MAVIC-3) "приземлили" военнослужащие 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия вблизи Серебрянского лесничества.

"Со сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение", - отметил Уршалович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что военные в Сумской области сбили самодельный дрон, запущенный с территории России и показали его фотографию.

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