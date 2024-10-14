UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нацгвардійці на Покровському напрямку знищили російський "Град" з повним боєкомплектом

Фото: російська РСЗВ "Град" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна Нацгвардії "Червона Калина" знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"На відео - вибуховий результат артилеристів бригади "Червона Калина" на Покровському напрямку, які знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, минулого тижня нацгвардійці знищили:

  • 11 танків;
  • 38 одиниць бронетехніки;
  • 88 артилерійських систем;
  • 67 автомобілів;
  • 189 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;
  • 8 засобів РЕБ;
  • 13 складів боєкомплекту.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 13 жовтня, воїни ЗСУ ліквідували ще 1260 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну в особовому складі вже перевищили 670 тисяч солдатів.

Також українські бійці вчора знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяДонецька областьПокровськВійна в Україні