Нацгвардейцы на Покровском направлении уничтожили российский "Град" с полным боекомплектом

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 13 октября, воины ВСУ ликвидировали еще 1260 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину в личном составе уже превысили 670 тысяч солдат.

Также украинские бойцы вчера уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем и другую технику врага.

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