Нацгвардійці на Покровському напрямку знищили російський "Град" з повним боєкомплектом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"На відео - вибуховий результат артилеристів бригади "Червона Калина" на Покровському напрямку, які знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 13 жовтня, воїни ЗСУ ліквідували ще 1260 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну в особовому складі вже перевищили 670 тисяч солдатів.

Також українські бійці вчора знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.