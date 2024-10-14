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Нацгвардійці на Покровському напрямку знищили російський "Град" з повним боєкомплектом

Донецька область, Понеділок 14 жовтня 2024 23:10
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Нацгвардійці на Покровському напрямку знищили російський "Град" з повним боєкомплектом Фото: російська РСЗВ "Град" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна Нацгвардії "Червона Калина" знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"На відео - вибуховий результат артилеристів бригади "Червона Калина" на Покровському напрямку, які знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, минулого тижня нацгвардійці знищили:

  • 11 танків;
  • 38 одиниць бронетехніки;
  • 88 артилерійських систем;
  • 67 автомобілів;
  • 189 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;
  • 8 засобів РЕБ;
  • 13 складів боєкомплекту.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 13 жовтня, воїни ЗСУ ліквідували ще 1260 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну в особовому складі вже перевищили 670 тисяч солдатів.

Також українські бійці вчора знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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