ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нацгвардейцы на Покровском направлении уничтожили российский "Град" с полным боекомплектом

Донецкая область, Понедельник 14 октября 2024 23:10
UA EN RU
Нацгвардейцы на Покровском направлении уничтожили российский "Град" с полным боекомплектом Фото: русский РСЗО "Град" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Артиллеристы 14-й бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна Нацгвардии "Красная Калина" уничтожили на Покровском направлении российскую реактивную систему залпового огня "Град" с полным боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

"На видео - взрывной результат артиллеристов бригады "Червона Калина" на Покровском направлении, уничтоживших российскую реактивную систему залпового огня "Град" с полным боекомплектом", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе нацгвардейцы уничтожили:

  • 11 танков;
  • 38 единиц бронетехники;
  • 88 артиллерийских систем;
  • 67 автомобилей;
  • 189 блиндажей и мест скопления пехоты противника;
  • 8 средств РЭБ;
  • 13 складов боекомплекта.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 13 октября, воины ВСУ ликвидировали еще 1260 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину в личном составе уже превысили 670 тысяч солдат.

Также украинские бойцы вчера уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Донецкая область Покровск Война в Украине
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
DAILY
"Дружба" по расчету. Что ждет отношения Украины и Венгрии и кого боится Орбан
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дружба" по расчету. Что ждет отношения Украины и Венгрии и кого боится Орбан