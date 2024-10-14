Нацгвардейцы на Покровском направлении уничтожили российский "Град" с полным боекомплектом

Артиллеристы 14-й бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна Нацгвардии "Красная Калина" уничтожили на Покровском направлении российскую реактивную систему залпового огня "Град" с полным боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Кроме того, на прошлой неделе нацгвардейцы уничтожили:

"На видео - взрывной результат артиллеристов бригады "Червона Калина" на Покровском направлении, уничтоживших российскую реактивную систему залпового огня "Град" с полным боекомплектом", - говорится в сообщении.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 13 октября, воины ВСУ ликвидировали еще 1260 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину в личном составе уже превысили 670 тысяч солдат.

Также украинские бойцы вчера уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем и другую технику врага.

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