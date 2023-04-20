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Нацгвардійці за минулий тиждень знищили майже 300 окупантів на Донбасі

Фото: Військовий (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці Національної гвардії України за минулий тиждень знищили майже 300 окупантів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ України.

"Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували близько 300 окупантів минулого тижня у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Також у МВС додали, що військовим вдалося знищити 2 міномети з розрахунками окупантів.

Нагадаємо, що українські військові продовжують відбивати атаки окупантів у Донецькій області та знищувати ворожі склади боєприпасів.

Восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.

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