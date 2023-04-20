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Українська ППО восени та взимку знищила 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 квітня 2023 16:14
Українська ППО восени та взимку знищила 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Кава

Восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, Україна очікує на постачання необхідного від партнерів.

"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що витрати ракет досить серйозні. Восени та взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе та ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори" тисячі повітряних цілей (противника). За всю війну - ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, вертольоти) і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони", - заявив він.

Він також вважає, що відновити запаси ракет допоможе черговий "Рамштайн".

Нагадаємо, ще 7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що влада країни готова створити центр обслуговування переданих Україні Leopard 2. Але для цього необхідні запчастини.

Також ми писали, що на польському заводі Bumar-Labedy вже створили центр для ремонту українських танків Т-64.

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