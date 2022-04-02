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Нацгвардейцы на киевском направлении во время боев захватили российскую технику

Нацгвардейцы захватили российскую технику (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Бойцы Нацгвардии в боях на киевском направлении получили трофейную русскую технику. В частности, защитники отобрали у врага САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"На киевском направлении во время боев один из подразделений Национальной гвардии получил трофейную русскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уже отбуксировали технику в тыл.

Кроме того, после незначительного ремонта техника усилит подразделение, которое воюет на этом направлении.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику.

Также мы писали, что украинские бойцы также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

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