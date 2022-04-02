Нацгвардейцы на киевском направлении во время боев захватили российскую технику

"На киевском направлении во время боев один из подразделений Национальной гвардии получил трофейную русскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уже отбуксировали технику в тыл.

Кроме того, после незначительного ремонта техника усилит подразделение, которое воюет на этом направлении.